شاهد.. فرقة الإنشاد الديني والفنون الشعبية في احتفالات المولد النبوي

21 نوفمبر 2018 - 10:13 ص

أحيت مساء أمس فرقتا الإنشاد الديني وفرقة الموسيقي الشعبية ذكرى المولد النبوي الشريف، على خشبة مسرح البالون يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لعودة فرق البيت ومواقعه الثقافية التي بدأت بعودة الحياة لسيرك ومسرح 15 مايو ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية و تفعيل دور الأوركسترا لفرقتي رضا والقومية بعد ضخ الدماء الجديدة لهما من الراقصين الجدد.

يأتي ذلك تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وبحضور المخرج د عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للفنون الشعبية والاستعراضية.