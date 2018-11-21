إصابة 11 عاملًا ببورسعيد في حادث تصادم

21 نوفمبر 2018 - 10:14 ص

أصيب 11 عاملًا من عمال مصنع بمحافظة بورسعيد، اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارة ميني باص تقل عمال مصنع بمنطقة الاستثمار وسيارة نقل بالقرب من مدخل المحافظة على طريق "بورسعيد – الإسماعيلية".

وتلقى اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارًا من مستشفى بورسعيد العام، يفيد باستقباله 11 شخصًا مصابين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة تصام سيارتين، وما زالت سيارات الإسعاف تتوافد على موقع الحادث في ظل توقعات بارتفاع أعداد المصابين.