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تعليق الدراسة بجامعة تعز احتجاجًا على محاولة اغتيال رئيسها

عرب وعالم

رئيس جامعة تعز اليمنية
رئيس جامعة تعز اليمنية

وكالات- الدويني فولي

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أعلنت جامعة تعز في اليمن، تعليق الدراسة ابتداء من اليوم الأربعاء، احتجاجاً على تعرض رئيسها لمحاولة الاغتيال.

وبحسب متحدث باسم جامعة تعز، فإن محاولة اغتيال الدكتور الشعيبي تأتي بعد أيام من الاعتداء على الأمين العام والاستيلاء على سيارته، وخطف مدير عام الإسكان في الجامعة.

وحمّل مجلس جامعة تعز السلطات الأمنية في المحافظة مسؤولية أي اعتداء قد يتعرض له مسؤولو الجامعة وأعضاء هيئة التدريس أو الموظفون فيها.

وكان رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي قد أصيب أمس برصاص مسلحين حاولوا اغتياله في تعز.

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية قولها إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة رئيس الجامعة في وادي القاضي وسط المدينة، ماتسبب بإصابته ومقتل مرافقه.

واشارت المصادر إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الصفوة لتلقي العلاج.

إلى ذلك، وجه محافظ تعز أمين محمود، الأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة إلقاء القبض على المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس جامعة تعز.






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