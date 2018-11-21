العثور على جثة قتيل بحالة تعفن داخل شقته بالبحيرة

21 نوفمبر 2018 - 10:29 ص

عثر أهالي بمدينة دمنهور، على جثة طباخ داخل شقته بشارع صلاح الدين، في حالة تعفن، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم حسن قاسم، رئيس المباحث بقسم شرطة دمنهور، بوفاة شخص داخل شقته بشارع صلاح الدين، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة "على.ف.و" 45 سنة، طباخ، داخل شقته بالطابق الثاني علوى بأحد العقارات بذات العنوان، مسجاه على سرير غرفة نومه ويرتدى كامل ملابسه، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهريه، ووجود جميع متعلقاته الشخصية، وسلامة جميع الأبواب والنوافذ، أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية والجثة في حالة بداية تعفن، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال والدته "أحلام.ر.ا" 69 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، قررت باكتشافها وفاة نجلها المذكور عقب عودتها من زيارة أحد أشقائها، وأضافت أنه كان يعاني من أمراض بالصدر "ربو وحساسية" ولم تتهم أحدًا أو تشتبه في وفاته جنائيا.

وتحرر المحضر اللازم بالقسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن معرفة أهليته، تم تسليمه لذويه للدفن، وتم تنفيذ قرار النيابة العامة.