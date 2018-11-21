  • الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:43 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

"ترامب" لن يعاقب السعودية لهذا السبب

سفاح السويس

ضحية سفاح السويس تروى تفاصيل الاعتداء عليها

أبو حامد : "شيخ الأزهر موظف عمومي"

أبو حامد : "شيخ الأزهر موظف عمومي"

تركيا بعد بيان ترمب : مصرّون علي كشف الحقيقة

تركيا بعد بيان ترامب: مصرّون على كشف الحقيقة

الأسواني لنجل مبارك: "بتخدعنا ولا بتخدع نفسك"

الأسواني لنجل مبارك: "بتخدعنا ولا بتخدع نفسك"

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم

أرشيفية

القبض على سائق بالكويت ألقى جثة مصري وهرب

الأهلي والترجي

خبير لوائح يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن استراد اللقب الأفريقي

محمد صلاح

مفاجأة مدوية تمنع صلاح من الانتقال إلى "برشلونة"

القتلة والقتيل

آخر كلمات قتيل الرحاب: أنا آسف يا عمو شريف .. بحبكم

العثور على جثة قتيل بحالة تعفن داخل شقته بالبحيرة

قضايا وحوادث

جثة
جثة

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

التحريات: لا شبهة جنائية في وفاة سائق داخل مسكنه

#

العثور علي جثة أمين شرطة داخل منور عقار

#

العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري

#

العثور على جثة موظف متعفنة بالإسكندرية

واشنطن بوست

ترامب

الكونجرس

خاشقجي

عثر أهالي بمدينة دمنهور، على جثة طباخ داخل شقته بشارع صلاح الدين، في حالة تعفن، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم حسن قاسم، رئيس المباحث بقسم شرطة دمنهور، بوفاة شخص داخل شقته بشارع صلاح الدين، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة "على.ف.و" 45 سنة، طباخ، داخل شقته بالطابق الثاني علوى بأحد العقارات بذات العنوان، مسجاه على سرير غرفة نومه ويرتدى كامل ملابسه، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهريه، ووجود جميع متعلقاته الشخصية، وسلامة جميع الأبواب والنوافذ، أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية والجثة في حالة بداية تعفن، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال والدته "أحلام.ر.ا" 69 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، قررت باكتشافها وفاة نجلها المذكور عقب عودتها من زيارة أحد أشقائها، وأضافت أنه كان يعاني من أمراض بالصدر "ربو وحساسية" ولم تتهم أحدًا أو تشتبه في وفاته جنائيا.

وتحرر المحضر اللازم بالقسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن معرفة أهليته، تم تسليمه لذويه للدفن، وتم تنفيذ قرار النيابة العامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» حماية المستهلك تحذر من استغلال اسم صلاح
» "الصحة" تحذر من مكمل غذائي "مغشوش" بالأسواق
» عمرو يوسف يصدم محبيه بوزنه الزائد في صوره الجديدة
» شاهد .. ريهام سعيد تنشر صورة ابنتها .. هل تشبهها؟
» الكشف عن الخدعة الكبرى وراء ما يسمى "الجمعة السوداء"
» شاهد .. معجزة لا تفسير لها تنقذ طفلين من موت محقق
» ماذا فعل تامر حسني مع فتاة فاقدة للبصر طلبت مقابلته؟
» أجيري: مروان محسن أفضل رأس حربة في مصر
» حريق هائل يلتهم زراعات إحدى المناطق بواحة سيوة
» ترامب: قد ألتقي بن سلمان في قمة العشرين
» أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق