حشمت : شغلنا الله بأنفسنا ففشلنا

21 نوفمبر 2018 - 10:50 ص

قال القيادي الإخواني جمال حشمت إن انشغال الإخوان ومؤيديهم بأنفسهم، هو سبب فشلهم.

وأضاف على حسابه على "فيس بوك" أن قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية تؤكد الفشل، وكذلك فشل ثوار سوريا في توحيد قواهم

وتساءل حشمت لماذا كان الفشل، لأن أحدًا لم يبد قدرة على التماهي والتنازل عن شرط وجوده أو بعض طلباته فشغلهم الله بأنفسهم، حيث دار اهتمام الجميع بوجوده وأين سيكون وضعه في المستقبل.

وأشار إلى أننا لم ننشغل بالعمل المفيد الذي نتقنه عن التعليق والمزايدة والتخوين والمكايدة فهذا عمل الهالكين الذي لا يجيدون شيئًا نافعًا لحياتهم أو قضيتهم إلا الكلام.

وتابع: أنا أشفق عليهم فصحيح لا أرد عليهم ولا أضيع وقتًا أو جهدا أو حماسًا في مجادلتهم.

من جانبه عقّب القيادي الإخواني والبرلماني السابق علي كلام حشمت قائلاً: "وشهد شاهد من أهلها".

وقال آخر: "جمال حشمت من عقلاء الإخوان ولذلك كان مهمشًا ومستبعدًا من مكتب الإرشاد مثله مثل الدكتور الزعفرانى وأبو الفتوح وأبو العلا ماضى وغيرهم كثير، بحسب قوله.