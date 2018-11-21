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الجيش المصرى الأول عربيًا فى تصنيف "جلوبال فاير باور"

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التقرير

أصدرت مؤسسة "جلوبال فاير باور" المتخصصة في الشئون العسكرية تصنيفًا جديدًا لأقوى جيوش العالم في 2018، وحافظ فيه الجيش الأمركي على الصدارة دوليًا والجيش المصري على الصدارة عربيًا رغم تراجعه في الترتيب.

وتراجع الجيش المصري مركزين في قائمة أقوى الجيوش في العالم، بينما تقدم الجيش الجزائري مركزين، في التصنيف الجديد، وهما الجيشان العربيان فقط ضمن قائمة أقوى 25 جيشًا في العالم.

ووفقًا لمؤسسة "غلوبال فاير باور"، فقد حافظت الجيوش الخمسة الأولى على مراكزها من دون تغيير، وهذه الجيوش بحسب الترتيب العالمي هي الأميركي والروسي والصيني والهندي والفرنسي، بينما تقدم الجيش البريطاني للمركز السادس.

يشار إلى أن التقرير لا يعتمد في تقييمه للجيوش على إجمالي أعداد الأسلحة التي تمتلكها الجيوش فحسب، ولكنه ركز على مدى التنوع في هذه الأسلحة.

وبحسب التصنيف، فقد احتل الجيش الإيراني المركز 13، بعد الجيش المصري من حيث القوة، ومتقدما على الجيش الإسرائيلي، الذي حل في المركز 16 عالميا.

وأوضح التقرير أن ميزانية الجيش المصري تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار، في حين أن ميزانية الجيش الإيراني تصل إلى 6.3 مليار دولار أما ميزانية الجيش الجزائري فتقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.


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