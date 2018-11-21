» شاهد.. لحظة القبض على إمبراطور" نيسان"

21 نوفمبر 2018 - 11:01 ص

أكدت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن محكمة طوكيو وافقت على تمديد الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي كارلوس غصن عشرة أيام إضافية.

وكان غصن أوقف يوم الاثنين الماضي في طوكيو بشبهة التهرب الضريبي.

وأكدت محكمة طوكيو خلال اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" أنها لا تتحدث عن مثل هذا النوع من القرارات.

وفي السياق نفسه كانت صحيفة Le Parisien الفرنسية نشرت الصور الأولية للحظة توقيف السلطات اليابانية كارلوس غصن، حين حطّت طائرته الخاصة وعليها شعار NISSAN وأُسدلت ستائر النوافذ أثناء العملية، ويتوقف الفيديو قبل إنزال غصن من الطائرة.

وألقي القبض على غصن الاثنين، بعدما قالت نيسان موتور إنه ارتكب مخالفات في الشركة اليابانية شملت استخدام أموالها لأغراض شخصية وعدم الإفصاح عن أجره بالكامل لسنوات.

وتخطط نيسان لعزل غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة الخميس.

يذكر أن غصن هو رجل أعمال لبناني الأصل، يحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية، ولد في التاسع من آذار/مارس 1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية.

والجدير بالذكر ان كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نيسان" اليابانية، وهو رئيس "رينو" الفرنسية، ورئيس مجلس إدارة مصنع السيارات الروسية أفتوفاز. بالإضافة إلى ذلك، فهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف "رينو"- "نيسان" (الشراكة الاستراتيجية لـ "نيسان" و"رينو" التي تمت بناء على اتفاقية مساهمة فريدة من نوعها).