"سليمان" يقود ثورة تصحيح مسار بتورجت

21 نوفمبر 2018 - 11:07 ص

يستضيف فريق طلائع الجيش، نظيره بتروجت فى الخامسة إلا ربع على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى.

محمد حلمى مدرب الطلائع يأمل فى خطف نقاط المباراة، واستغلال تعثر الفريق البترولى لاستكمال صحوة فريقه.

على الجانب الآخر يحاول مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت لإنقاذ الفريق البترولى من النتائج المتراجعة فى أول ظهور له.

ويحتل الطلائع المركز السادس برصيد 16 نقطة وما زالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 11 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة.