» مؤتمر لـ"الأهلى" للحديث عن مباراة الوصل

21 نوفمبر 2018 - 11:17 ص

يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى، مؤتمرًا صحفيا فى الثالثة عصر اليوم، للحديث عن مباراة الوصل فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، والمقرر لها الخامسة والنصف غدًا.

ويحضر سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، الاجتماع للاتفاق على بعض الأمور الخاصة باللقاء سواء بـ"الزي" الذى سيرتديه كل فريق، وكذلك موعد تحرك الفريق.

فى سياق آخر يخوض الأهلى آخر مران له فى الخامسة والنصف مساءً اليوم، على ملعب الوصل بـ"زعبيل" استعدادًا لتلك المواجهة.