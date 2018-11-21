  • الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:35 م
بحث متقدم
تفكيك شبكات نفط في سوريا

صفعة أمريكية لإيران .. تفكيك شبكات نفط في سوريا

زينب أول فتاة تقود طائرة في محافظة دمياط

«حققت حلم طفولتي».. زينب أول قائدة طيارة

كاف

حقيقة إعادة مباراة نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مطلوب إيراني

3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مطلوب إيراني

صورة الخبر

واشنطن بوست تتهم "ترامب" بـ"الخيانة" بسبب خاشقجى

حشمت : شغلنا الله بأنفسنا ففشلنا

حشمت: شغلنا الله بأنفسنا ففشلنا

سفاح السويس

ضحية سفاح السويس تروى تفاصيل الاعتداء عليها

أبو حامد : "شيخ الأزهر موظف عمومي"

أبو حامد: "شيخ الأزهر موظف عمومي"

صورة الخبر

"ترامب" لن يعاقب السعودية لهذا السبب

تركيا بعد بيان ترمب : مصرّون علي كشف الحقيقة

تركيا بعد بيان ترامب: مصرّون على كشف الحقيقة

بأسوان..

وفد البنك الآسيوي للاستثمار يختتم زيارته غدًا بمشروع الطاقة الشمسية

مال وأعمال

المالية
وفد من اعضاء مجلس الادارة التنفيذي للبنك الاسيوي برئاسة شيجين شين رئيس البنك

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الوصل

#

لأول مرة.. وفد من البنك الآسيوي يزور القاهرة غدا

#

"الزمالك" يختتم تدريباته استعدادًا للإنتاج

#

الأهلى يختتم تدريباته.. و"الخطيب" يحفز اللاعبين

تختتم غدًا "الخميس" زيارة وفد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمصر برئاسة  شيجين شين رئيس البنك، وذلك بزيارة لمشروع الطاقة الشمسية الجديد المقام بمنطقة بنبان بأسوان والذي يضم 11 محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء النظيفة حيث يعد المشروع الأول الذي يقوم البنك الآسيوي بتمويله داخل قارة أفريقيا و خارج قارة آسيا وبقيمة 210 ملايين دولار.

وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي، بأن وفد البنك اجري مباحثات مهمة مع الحكومة المصرية وبنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، حيث نتطلع لمشاركة البنك في تمويل العديد من المشروعات الكبري الجاري تنفيذها بمصر حاليًا خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة.

وقال إن الزيارة التي بدأت يوم 18 نوفمبر الماضي بدعوة من الحكومة المصرية شهدت العديد من الفعاليات والاجتماعات التي شاركت فيها وزارة المالية مع أعضاء البنك من أجل التعرف على أهم المشروعات التنموية المصرية الجاري تنفيذها حاليا بالعاصمة الإدارية مثل محطات رفع المياه وتوليد الكهرباء والحي الصيني بالمدينة.

جدير بالذكر أن مصر شهدت خلال الفترات الماضية عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية بتوجيهات من القيادة السياسية لبحث سبل التعاون بين مصر وحلفاؤها الدوليين فى مختلف المجالات الحيوية والاستثمارية وتبادل التعاون والخبرات فى المجالات التى تمس حياة المواطن كملفى التعليم والصحة والطاقة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة أمريكية عن إيفانكا ترامب: «شىء مثير للاشمئزاز»
» ضائقة مالية تدفع شابًا إلى الانتحار
» مؤتمر لـ"الأهلى" للحديث عن مباراة الوصل
» شاهد.. لحظة القبض على إمبراطور" نيسان"
» حادث كارثي.. لحظة اصطدام توك توك بسيدة بحدائق حلوان
» «الأطباء»: سرقة الأعضاء فى مصر "خيال علمى"
» إصابة 11 عاملًا ببورسعيد في حادث تصادم
» تعليق الدراسة بجامعة تعز احتجاجًا على محاولة اغتيال رئيسها
» حماية المستهلك تحذر من استغلال اسم صلاح
» "الصحة" تحذر من مكمل غذائي "مغشوش" بالأسواق
» عمرو يوسف يصدم محبيه بوزنه الزائد في صوره الجديدة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق