وفد البنك الآسيوي للاستثمار يختتم زيارته غدًا بمشروع الطاقة الشمسية

21 نوفمبر 2018 - 11:23 ص

تختتم غدًا "الخميس" زيارة وفد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمصر برئاسة شيجين شين رئيس البنك، وذلك بزيارة لمشروع الطاقة الشمسية الجديد المقام بمنطقة بنبان بأسوان والذي يضم 11 محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء النظيفة حيث يعد المشروع الأول الذي يقوم البنك الآسيوي بتمويله داخل قارة أفريقيا و خارج قارة آسيا وبقيمة 210 ملايين دولار.

وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي، بأن وفد البنك اجري مباحثات مهمة مع الحكومة المصرية وبنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، حيث نتطلع لمشاركة البنك في تمويل العديد من المشروعات الكبري الجاري تنفيذها بمصر حاليًا خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة.

وقال إن الزيارة التي بدأت يوم 18 نوفمبر الماضي بدعوة من الحكومة المصرية شهدت العديد من الفعاليات والاجتماعات التي شاركت فيها وزارة المالية مع أعضاء البنك من أجل التعرف على أهم المشروعات التنموية المصرية الجاري تنفيذها حاليا بالعاصمة الإدارية مثل محطات رفع المياه وتوليد الكهرباء والحي الصيني بالمدينة.

جدير بالذكر أن مصر شهدت خلال الفترات الماضية عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية بتوجيهات من القيادة السياسية لبحث سبل التعاون بين مصر وحلفاؤها الدوليين فى مختلف المجالات الحيوية والاستثمارية وتبادل التعاون والخبرات فى المجالات التى تمس حياة المواطن كملفى التعليم والصحة والطاقة .