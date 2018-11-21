» ضائقة مالية تدفع شابًا إلى الانتحار

21 نوفمبر 2018 - 11:37 ص

أقدم شاب على الانتحار شنقًا مستخدمًا حبل الغسيل بقرية منطاي بقليوب، لمروره بضائقة مالية بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية يفيد بالعثور على جثة "ع.س" 31 عامًا نجار مسلح مشنوقًا داخل "المنور" بشقة شقيقته بقرية منطاي التابعة للمركز.

وانتقل العميد هيثم حجاج مأمور المركز وتبين أن الشاب كان يقيم لدى شقيقته بسبب خلافات بينه وبين زوجته التي تركت له المنزل هي وابنتها الطفلة ذات الـ3 أعوام، لمروره بضائقة مالية، فقام بشنق نفسه مستخدمًا حبل الغسيل داخل "منور" شقة شقيقته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.