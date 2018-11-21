«الحدود» يستدرج المصرى على استاد المكس

21 نوفمبر 2018 - 11:43 ص

يستدرج فريق حرس الحدود، نظيره المصرى البورسعيدي فى الخامسة والربع على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى.

ويبحث ميمى عبد الرازق مدرب المصرى، كيفية الحصول على نقاط المباراة ومحاولة التخلص من المراكز المتأخرة، لحين خوض جميع مبارياته المؤجلة.

فيما يسعى طارق العشرى المدير الفنى للحرس لمواصلة قطار النتائج الجيدة، التى حققها الفريق الفترة الماضية على حساب الفرق الكبرى.

ويحتل المصرى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة وما زالت لديه خمس مباريات مؤجلة، فيما يحتل الحرس المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.