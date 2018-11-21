» صحيفة أمريكية عن إيفانكا ترامب: «شىء مثير للاشمئزاز»

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سيد علي

هوايدا حجازي

أفادت إحدى الصحف الأمريكية بأن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته في البيت الأبيض، استعملت بريدها الإلكتروني الخاص في إرسال مئات الرسائل المتعلقة بالحكومة، وهو الخطأ ذاته الذي وقعت فيه المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، واستغلته حملة ترامب لهزيمتها في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وكان ترامب قد وصف كلينتون خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016، بـ«الملتوية» بسبب استعمال بريدها الإلكتروني الخاص، وشجع مناصريه لإطلاق هتافات تطالب بسجنها، وهي الحملة التي شاركت فيها إيفانكا ترامب، الأمر الذي جعل الصحيفة تطلق عليها صفة «المنافقة».

وأكد تقرير بصحيفة «واشنطن بوست »إن إيفانكا التي تشغل حاليا منصب مستشار في البيت الأبيض، استخدمت بريدها الخاص لإرسال مئات الرسائل العام الماضي إلى مساعدين في البيت الأبيض ومسئولين في الحكومة، وذلك في انتهاك للقواعد والسجلات الفيدرالية.

وعلم مسئولو الضبط في البيت الأبيض بالأمر، عندما كانوا يراجعون الرسائل التي جمعت خلال الخريف عبر 5 وكالات حكومية، في إطار الرد على دعوى قضائية عامة.

ووجد المسئولون أن إيفانكا ناقشت أو أحالت بعض أعمال البيت الأبيض باستعمال حساب بريد إلكتروني خاص يعتمد على خادم (سيرفر) تشاركه مع زوجها، جاريد كوشنر، خلال العام الماضي.

واعتبرت الدائرة المحيطة بابنة الرئيس أن عذرها هو عدم علمها ببعض تفاصيل قواعد السجلات الفدرالية.

وأقر بيتر ميريانيان المتحدث باسم محامي إيفانكا، ومستشارها آبي لويل، باستعمال المستشارة في البيت الأبيض لبريدها الشخصي بعد أن أعطيت حسابا بريديا رسميا، لكنه أشار إلى أن ذلك حدث أثناء فترة انتقالها إلى الحكومة، وقبل أن يصدر البيت الأبيض قواعد في هذا الشأن.

وأوضح أن استعمال إيفانكا للبريد الشخصي اقتصر غالبا على الخدمات اللوجستية والأمور المجدولة المتعلقة بأسرتها، نافيا أن تكون أي من الرسائل قد احتوت على معلومات سرية.

وكان استعمال كلينتون لخادم خاص قضية رئيسية في الحملة الانتخابية لترامب عام 2016، فيما يعتبر كثيرون أن قرار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بإعادة فتح التحقيق في هذا الأمر قبل أسبوع من الانتخابات، كان له بالغ الأثر في هزيمتها.

وقال المسئول السابق في حملة كلينتون، فيليب رينز، في تغريدة له على تويتر إنه «يتعين على جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض، أن يوضح للكونغرس لماذا حصلت إيفانكا وزوجها كوشنر على تصريح أمني دائم في البيت الأبيض رغم ممارساتهما المتعلقة بالبريد الإلكتروني الخاص بهما، والتي كان من المعروف في ذلك الوقت أنها تتعارض مع المتطلبات الأمنية».

ونقلت الصحيفة عن أستاذة القانون الدستوري في جامعة هارفارد، لورنس ترايب، قولها إنه لا يمكن ارتكاب مثل هذه الممارسات، خاصة بعدما قامت هذه «العصابة بالهتاف ضد كلينتون مطالبين بسجنها على مدار عامين، لذا فإن إيفانكا قد تصبح أول ابنة رئيس أمريكي فوق القانون، مثل والدها»، وعلقت الصحيفة إنه «شيء مثير للاشمئزاز.»

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