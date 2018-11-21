تأجيل إعادة محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب

21 نوفمبر 2018 - 12:37 م

أجلت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب، لجلسة 19 ديسمبر المقبل لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمود الربيعي عماد المغربي وبحضور أشرف مكرم عبيد القرش ممثل النيابة العامة وأمانة سر عصام سليم وطارق عكاشة وإسلام الشامي.