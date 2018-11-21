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النقض تؤيد المؤبد لـ6 متهمين في عنف العمرانية

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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المؤبد للمتهم بأحداث عنف العمرانية

قضت محكمة النقض بتأييد السجن المؤبد 6 متهمين في أحداث عنف العمرانية وقبول طعن 3 متهمين على أحكام السجن المشدد وبراءتهم مما أسند إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 6 متهمين في أحداث عنف العمرانية بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين، عدة تهم منها، قيامهم بارتكاب أعمال عنف في شهر ديسمبر عام 2013، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة بمنطقة العمرانية في الجيزة.


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