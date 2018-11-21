» فنانة: "أنا بومة.. ومحدش بيحبني"

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قالت الفنانة الخليجية أبرار، إنها تشعر بعدم حب الآخرين لها، مضيفة: "بحس إني بومة" يعني المكان اللي أدش فيه ما أنحب".

ونشرت أبرار مقطع فيديو من برنامج Judge عبر إنستجرام حيث ردّت على الهجوم العنيف الذي يشنّ عليها مؤخرًا، نافية كونها تقوم بجني المال من خلال القضايا التي ترفعها ضدّ من يتعرض لها بالإهانة، مؤكدة أن الرقص هوايتها وليس وسيلة للإغراء.

يشار إلى أن أبرار كانت قد حلت ضيفة على البرنامج نفسه منذ مدة قصيرة، وقد أثارت موجة من الجدل بسبب تلقيها مبلغ 20 ألف دولار بعد مواجهتها موقفًا أبكاها خلال الحلقة.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو لها ظهرت فيه بعد تسلمها المبلغ، حيث قالت:" أنا عشان بكيت عطوني 20 ألف دينار كويتي؟ أخاف تكونوا مسوين فيني دقة شباب".

وأضافت: "حصة إحلفي"، فردت عليها الأخيرة: "أكيد والله لأنك تستاهلين، وهادا لأن إحنا زعلناها". وعلّقت أبرار: "كل يوم جيبوني البرنامج. ما راح تستضيفوني باشر؟".

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