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تعرف على ميعاد وصول جثمان القتيل المصرى بالسعودية

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متابعات- عمرو محمد

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن جثمان الصيدلي المصري أحمد طه، الذي لقي مصرعه يد مواطن سعودي بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية سيصل القاهرة نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لموقع مصراوي، إن هناك تنسيقا كاملا مع السفارة السعودية في الرياض، ونقابة الصيادلة بمصر، لمتابعة عودة الجثمان والحصول على مستحقات أحمد طه بالكامل.

وكان مصطفى عبد الفتاح، أحد أفراد أسرة الصيدلي، قد قال، إن السلطات السعودية بدأت عمليات تشريح الجثمان ضمن تحقيقاتها في القضية أمس الثلاثاء وقد تنتهي خلال يومين على الأقل.

في الوقت الذي قد زارت "مكرم" أمس "مكرم"، سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة نقلي، في إطار العلاقات الرسمية والشعبية المتميزة التي تربط البلدين والتي تتمثل في التعاون والتنسيق المستمر، وأكدت احترام القضاء السعودي والثقة في إجراءاته، واطمأنت خلال اللقاء على وصول الأوراق المرسلة من مكتب النائب العام المصري، وتخص القضية المنظورة المواطن المصري إلى الجهات القضائية في المملكة.

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