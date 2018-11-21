شاهد.. هذا الشىء فضح منتحل شخصية خاشقجى

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متابعات- الدويني فولي

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كشفت وسائل إعلام تركية نقلاً عن تسجيل صوتي لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول، عن حديث لمنتحل شخصية الصحفي، والذي خرج من باب القنصلية لمراوغة كاميرات المراقبة المهندس مصطفي مدني.

ونقل الصحف التركية، أن لدى نيابة إسطنبول تسجيلا صوتيا طويلا، من بينه 11 دقيقة تعرض الصحفي خلالها للاعتداء في القنصلية، ووثق التسجيل صوت مصطفى المدني الذي يقول قبيل مغادرة القنصلية: "من المخيف ارتداء ملابس الشخص الذي قتلناه قبل 20 دقيقة".

وكشفت الصحف التركية الاختلاف بين أحذية مدني وخاشقجي، حيث ارتدى الصحفي حذاء كلاسيكي يتناسب مع بدلته أثناء دخول القنصلية، بينما خرج مدني بحذاء رياضي وذلك لأنهم مختلفان في المقاس.

شاهد الفيديو..


منتحل شخصية #جمال_خاشقجي فضحه حذاؤه.. تسريبات جديدة في قضية اغتيال خاشقجي تكشف تفاصيل أكثر عن الجريمة ?? pic.twitter.com/7BjPQziT1r

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) 20 نوفمبر 2018

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