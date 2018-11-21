» رجل يحرق نفسه أمام السفارة الروسية

21 نوفمبر 2018 - 12:58 م

أفادت وكالة "سبوتينك" الإخبارية الروسية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن رجلًا حاول أن يحرق نفسه أمام السفارة الروسية في مدينة يفرين الأرمانية.

وقالت صحيفة "شامشيان" الأرمنية إن شرطة المدينة تدخلت أثناء قيام الرجل البالغ من العمر 81 عامًا بإضرام النار في نفسه وصب مادة مشتعلة على جسده، مشيرةً إلى أنه أرماني الجنسية ويعيش في مقاطعة تافوش.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل أبلغ الشرطة أنه أقدم على الانتحار حرقًا احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، لافتة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض عليه على الفور قبل أن يحرق نفسه.