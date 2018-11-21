"الدراويش" يسعى للخروج من دوامة الهزائم

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يواجه فريق الإسماعيلى نظيره الإنتاج الحربى، فى الثامنة مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى

البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، يأمل فى عودة الانتصارات والخروج من نفق الهزائم المحلية بعد الخسارة من دجلة ثم الحدود.

فيما يأمل مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربي فى العودة للمربع الذهبي مرة أخرى.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة وما زال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإنتاج المركز الخامس برصيد 19 نقطة.


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