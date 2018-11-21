«البرادعي»: النتيجة لم ولن ينجح أحد

21 نوفمبر 2018 - 01:46 م

شن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، هجومًا على ما يراه داخل وطننا العربي، والذي وصفه بـ"الشيطنة".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أنظر إلى العالم العربي كل يوم فأسمع نواحاً وعويلاً وشيطنة كل طرف للآخر؛ أرى غيابًا للعقلانية والحقيقة وإصرار طفولي على عدم مراجعة النفس؛ ألمس الاعتماد المرضي على الغير وليس على الذات".

واختتم تغريدته بقوله: "اقرأ النتيجة.. لم ولن ينجح أحد" .

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة البرادعي حيث قال، عبده علي: "من قديم الزمان العرب على هذا المنوال بل كل يوم يزدادون سوءًا لكن ما الحل؟ ما هى الوسائل التى تساعد على تخطى هذه الصعاب".

وتابع آخر: "هى دي الخلاصة.. ربنا يتولانا برحمته".