شاهد.. الجرافات الإسرائيلية تهدم عشرات المحلات بالقدس

21 نوفمبر 2018 - 01:47 م

شرعت جرافات وآليات الجيش الإسرائيلي، بعملية هدم جماعية وواسعة لعدد من المحلات التجارية في مخيم شعفاط، وسط مدينة القدس.

وكانت السلطات الإسرائيلية سلمت أمس إخطارات بهدم نحو 16 محلا تجاريا متنوعا في الشارع الرئيسي للمخيم، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي هذا السياق أعرب سائر تجار المنطقة، عن خشيتهم من أن تكون هذه العملية مقدمة لعملية أوسع لتفريغ مدخل المخيم من كل المحال التجارية.

وأفادت وكالة "وفا" بأن عمليات التدمير والهدم التي تنفذها جرافات الجيش الإسرائيلي تجري وسط حصار عسكري مشدد فرضته قوات الأمن الإسرائيلية على محيط المنطقة، إضافة إلى إغلاق الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم أمام مركبات المواطنين، ووسط انتشار واسع لجنود الجيش الإسرائيلي.