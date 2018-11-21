  • الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
البرادعي

«البرادعي»: النتيجة لم ولن ينجح أحد

مسلمات ينظفن كنيسة بالمولد النبوي

مسلمات ينظفن كنيسة بالمولد النبوي

صورة الخبر

انفراجة تلوح بالأفق فى أزمة سد النهضة

موجة غضب ضد ترمب بسبب تصريحه عن "بن لادن"

موجة غضب ضد ترمب بسبب تصريحه عن "بن لادن"

مصطفي مدني

شاهد.. هذا الشىء فضح منتحل شخصية خاشقجى

تفكيك شبكات نفط في سوريا

صفعة أمريكية لإيران.. تفكيك شبكات نفط في سوريا

زينب أول فتاة تقود طائرة في محافظة دمياط

«حققت حلم طفولتي».. زينب أول قائدة طيارة

كاف

حقيقة إعادة مباراة نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مطلوب إيراني

3 ملايين دولار مقابل معلومات عن مطلوب إيراني

صورة الخبر

واشنطن بوست تتهم "ترامب" بـ"الخيانة" بسبب خاشقجى

مسلمات ينظفن كنيسة بالمولد النبوي

الحياة السياسية

مسلمات ينظفن كنيسة بالمولد النبوي
مسلمات ينظفن كنيسة بالمولد النبوي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الأسواني لنجل مبارك: "بتخدعنا ولا بتخدع نفسك"

#

«بدراوي»: هذا أجمل شيء في خطاب «السيسي»

#

«انتصار السيسى» تهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوى

#

مشادة كلامية تنتهى بسكب الماء على ضيف بأستوديو الغيطى

كنيسة

المولد النبوي

ملوي

حي الصاغة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفتيات مسلمات يقمن بتنظيف كنيسة العذراء بحي الصاغة في مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

ولاقت الصور تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، وإشادة كبيرة بروح المحبة والتسامح والوحدة بين المسلمين والأقباط.

وكانت الفتيات قد قررن زيارة الكنيسة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي وطلبن من القساوسة السماح لهن بتنظيف الكنيسة، وتجهيزها لاستقبال الأقباط الذين سيزورونها لتأدية مشاعرهم الدينية صباح اليوم الأربعاء.

وتفاعل المصريون مع المبادرة ورحبوا بها، مؤكدين أن أبرز ما يميزها أنها خرجت من قلب محافظة المنيا، التي ضربها قبل فترة هجوماً إرهابياً استهدف أقباطاً خلال زيارتهم لدير الأنبا صموئيل، والذي أسفر عن سقوط 7 قتلى.

وكانت التعليقات على الصور والمبادرة إيجابية وبناءة وداعمة، مؤكدة أن مسلمي مصر وأقباطها نسيج واحد وشعب واحد لا يمكن التفرقة أو التمييز بينهما.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من مقتل شاب قبطي دفاعًا عن فتاة مسلمة تعرضت لاعتداء من لص بمحافظة أسوان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رجل يحرق نفسه أمام السفارة الروسية
» فنانة: "أنا بومة.. ومحدش بيحبني"
» صحيفة أمريكية عن إيفانكا ترامب: «شىء مثير للاشمئزاز»
» ضائقة مالية تدفع شابًا إلى الانتحار
» مؤتمر لـ"الأهلى" للحديث عن مباراة الوصل
» شاهد.. لحظة القبض على إمبراطور" نيسان"
» حادث كارثي.. لحظة اصطدام توك توك بسيدة بحدائق حلوان
» «الأطباء»: سرقة الأعضاء فى مصر "خيال علمى"
» إصابة 11 عاملًا ببورسعيد في حادث تصادم
» تعليق الدراسة بجامعة تعز احتجاجًا على محاولة اغتيال رئيسها
» حماية المستهلك تحذر من استغلال اسم صلاح

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق