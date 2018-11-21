مسلمات ينظفن كنيسة بالمولد النبوي

21 نوفمبر 2018 - 01:52 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لفتيات مسلمات يقمن بتنظيف كنيسة العذراء بحي الصاغة في مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

ولاقت الصور تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، وإشادة كبيرة بروح المحبة والتسامح والوحدة بين المسلمين والأقباط.

وكانت الفتيات قد قررن زيارة الكنيسة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي وطلبن من القساوسة السماح لهن بتنظيف الكنيسة، وتجهيزها لاستقبال الأقباط الذين سيزورونها لتأدية مشاعرهم الدينية صباح اليوم الأربعاء.

وتفاعل المصريون مع المبادرة ورحبوا بها، مؤكدين أن أبرز ما يميزها أنها خرجت من قلب محافظة المنيا، التي ضربها قبل فترة هجوماً إرهابياً استهدف أقباطاً خلال زيارتهم لدير الأنبا صموئيل، والذي أسفر عن سقوط 7 قتلى.

وكانت التعليقات على الصور والمبادرة إيجابية وبناءة وداعمة، مؤكدة أن مسلمي مصر وأقباطها نسيج واحد وشعب واحد لا يمكن التفرقة أو التمييز بينهما.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من مقتل شاب قبطي دفاعًا عن فتاة مسلمة تعرضت لاعتداء من لص بمحافظة أسوان.