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الأرصاد: أمطار تصل لحد السيول بدءًا من الغد

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أمطار

أحمد عبد العال

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد غدًا الخميس، تغيرًا كبيرًا في درجات الحرارة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار، قد تصل لحد السيول، مشيرًا إلى أن الهيئة سوف تخرج بيان بعد ساعات قليلة فور متابعة أحدث الخرائط للمناطق التي تؤول إليها الأمطار.

وتوقع عبد العال، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة 4 درجات بداية من غدٍ الخميس وعلى مدار 3 أيام لتغير الظواهر الجوية والتي تصاحبها الأمطار الغزيرة على شمال البلاد، موضحًا أنه يوجد سحب منخفضة اليوم على شمال البلاد مصاحبة لشبورة مائية خفيفة.

 وتابع، أن درجات الحرارة اليوم على السواحل الشمالية 25 درجة والصعيد 26، مبينًا أنه يجب عل سائق المركبات أو المسافرين توخ الحذر والحيطة أثناء القيادة خاصة في وجود فرص لسقوط الأمطار.


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