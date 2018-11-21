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مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المرور

الحياة السياسية

صطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق العمرانيه
صطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق العمرانيه

متابعات- الدويني فولي

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وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل نص المادة 82 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وينص التعديل على أن يتولى المجلس الأعلى للمرور المنشأ بوزارة الداخلية؛ التخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل وأساليب النهوض به، على أن يكون تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويباشر المجلس الأعلى للمرور تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية الثابتة والمتحركة، وحصر النقاط السوداء بالطرق التي تكثر بها الحوادث وتحديد الاجراءات اللازمة لحلها، والبدء في تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الإلكتروني، والعمل على التواجد الأمني الدائم، وضبط جميع المركبات المخالفة، وحصر أماكن إشغالات الأرصفة والعمل على توافر أماكن بديلة، وإعداد تقرير فني متكامل يصدر شهريًا بنتائج الأعمال.

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