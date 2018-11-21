» تعرف على أهم الأغذية المفيدة لصحة شعرك

21 نوفمبر 2018 - 02:09 م

هناك بعض أنواع الأطعمة المفيدة للشعر والتي يجب أن يحرص الأنسان على تناولها باستمرار للحصول على شعر جميل ورائع.

وتشمل الأطعمة الحمضيات والفواكه، الأرز البني، المحار، الخضراوات الورقية الخضراء، وأنواع معينة من المكسرات، سمك السلمون، العدس، ولبن الزبادي، والبيض، وغيرها الكثير.

الشعر هو أكثر الأجزاء المكشوفة ومرئية من الجسم، وهو ما يعني أيضًا أنه عرضة للتلف.

كما يتعرض أيضًا للمواد الكيميائية والتلوث البيئي باستمرار ومن الضروري حمايته من الخارج والداخل من بعض المشاكل كتساقط الشعر، الجفاف، والتقصف، والنمو البطيء، والقشرة وغيرها.

لمواجهة آثار تلك الظروف المتعلقة بالشعر، وحماية بصيلات الشعر ومن الظروف الجوية، التوتر، وانخفاض الدورة الدموية، والجذور الحرة، ونقص المواد الغذائية والجفاف، الوراثة، والعمر والأسباب الأخرى، تحتاج إلى الاعتماد على بعض المواد الغذائية وأكثرها فعالية من المعادن التي يمكن أن تؤثر إيجابيا على صحة الشعر وتشمل الزنك، السيلينيوم، الحديد والبيوتين، فيتامين (C )، فيتامين (D )، فيتامين (E )، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

في حين أن هناك المئات من الأطعمة التي تحتوي على مزيج أو نسبة مئوية من هذه العناصر الغذائية.

لذلك يجب إتباع هذه الأغذية التي ستساعد في تغذية وتحسين صحة الشعر.

1- الأسماك:

يعتبر سمك السلمون والماكريل والسردين والأنشوجة مصدر غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحتوي على فوائد جمالية لا تصدق. نحو ثلاثة في المئة من الشعرة يتكون من الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في أغشية الخلايا التي تحافظ على صحة فروة ورطوبة الشعر.

2- جوز الهند:

يساعد الماء الموجود في ثمرة جوز الهند في ترطيب الشعر، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في نقل المغذيات إلى الخلايا.

زيت جوز الهند يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الصحية وفيتامينات (E ) و (K ) والمعادن، وهي واحدة من أفضل المغذيات الطبيعية للشعر ولتعزيز نموه وترطيب فروة الرأس. كما انه فعال للغاية في الحد من فقدان البروتين ونقصه يترك جدائل الشعر ضعيفة وعرضة للضرر.

يمكنك أيضا إضافة الزيت النباتي لزيت جوز الهند عند الطهي، مما يعني انه رائع للطبخ في حرارة عالية.

3- زيت الأفوكادو:

يحتوي زيت الأفوكادو على كميات جيدة من الفيتامينات (A) ، (D ) و (E ) وأوميغا 9 الأحماض الدهنية الأساسية التي تعمل على صحة البشرة والشعر. كل هذه العناصر الغذائية تساعد على حماية الشعر من الأضرار مع مرور الوقت، وخاصة عندما يضاف إلى النظام الغذائي بانتظام.

زيت الأفوكادو يمكنك إستخدامه عند القلي أو تحميص الخضار.

4- البيض:

البيض غني بالبيوتين وفيتامين (B ) الضروري لنمو الشعر وصحة فروة الرأس بشكل عام.

كما أن بكتيريا الأمعاء تستطيع تكوين البيوتين، الموجود بوفرة في العديد من الأطعمة كما يعد نقصه في الجسم أمر نادر. ولكن في الحالات القليلة التي يكون فيها الناس مرضى جدا ولا يمكن للجسم استخدام الأمعاء، لذلك نقص البيوتين يسبب فقدان الشعر.

لا حاجة إلى اتخاذ المكملات، مجرد أكل نظام غذائي متوازن يتضمن بعض الأطعمة الغنية بالبيوتين كالبيض، والفول السوداني واللوز، ونخالة القمح، سمك السلمون والأفوكادو، والجبن قليل الدسم.

5- عين الجمل:

هذه المكسرات تحتوي على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالرطوبة.

محتوى البروتين الموجود في هذه المكسرات يساعد على تحسين بصيلات الشعر، مما ويدعم صحة فروة الرأس ويجعل الشعر متألق وبصحة جيدة ونقصه يمكن أن يؤدي إلى جفاف فروة الرأس ويجعل الشعر باهت.

6- البطاطا الحلوة:

تحتوي البطاطا الحلوة على بيتا كاروتين التي تتحول إلى فيتامين (A ) والتي تساعد على صحة فروة الرأس وتعزز نمو الشعر بشكل فعال، أيضا اختيار الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين أو أخذ مكمل في جرعة 2500 ملليغرام وجرعة مرتفعة جدا تكون سامة.

7- الجزر:

استخدامات عصير الجزر له عده فوائد للجسم ومنها لمنع تساقط الشعر، ومن المعروف أن الجزر يضيف كثافة ونمو بشكل أسرع للشعر. الأكل المنتظم من الجزر يساعد على تحفيز نمو الشعر، ويجعل الشعر لامع، ويحسن الدورة الدموية، ويقوي الشعر، ويحميه من الأضرار الخارجية مثل التلوث ويساعد أيضا في منع تقصفه.

يمكنك أكل الجزر يوميا، أو شرب عصير الجزر الطازج للحصول على نتائج فورية أيضا استخدام الجزر خارجيا وداخليا، سيقدم بالتأكيد شعر صحي وقوي.

8- بذور اليقطين:

بذور اليقطين غنية بالزنك، وكذلك بالفيتامينات (A ) و (K ) وأوميغا 3 الأحماض الدهنية، والتي لا غنى عنها لبناء شعر صحي. كما أنها غنية أيضا بالأحماض الدهنية وفيتامين (C )، المهمة لتنظيم إنتاج الزهم الطبيعي لحماية وإصلاح بصيلات الشعر.

9- الكرنب الخضر:

الكرنب غني بفيتامين (C )، ومضادات الأكسدة الرئيسية التي تحارب السموم، كوب من الملفوف يوفر 70? من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين (C ). لذلك فهو مفيد لبناء شعر صحي وقوي وبإمكانه محاربة كل العوامل القاسية.

10- الكزبرة:

الكزبرة تعمل بشكل جيد للغاية للحد من مشكلة تساقط الشعر، كما أنها تساعد على تنظيف المعادن السامة من الجسم.

هذه المعادن السامة تعيق نقل المواد الغذائية إلى فروة الرأس مما تؤدي إلى جفاف وتساقط الشعر.

يجب إضافة الكزبرة إلى نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.

11- الشوفان:

الشوفان من أفضل الأطعمة التي تقوي الشعر وتمنع تساقطه. يحدث فقدان الشعر لعدة أسباب كالثعلبة محددة وراثيا، وأضرار علاجات الشعر أو ملحقات، عدم التوازن الهرموني، أو عوامل نمط الحياة مثل العادات الغذائية واتباع نظام غذائي يفتقر للمعادن الهامة والفيتامينات والعديد من المركبات المفيدة الأخرى كلها يمكن أن تتسبب في سوء التغذية، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

لذلك إضافة الشوفان إلى نظامك الغذائي أمر مهم لصحة الشعر.