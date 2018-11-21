سيدة تضرب معلمة داخل مدرسة بسبب ابنها

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أقدمت والدة طالبة على ضرب معلمة داخل مدرسة بالوراق، نتيجة عقاب المُدرسة للطالب.

وردت معلومات للرائد هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد اعتداء ربة منزل على مدرسة بمجمع المدارس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن مدرسة عاقبت طالب بضربه خلال اليوم الدراسي، إلا أن والدة الطالب قررت الانتقام منها واعتدت عليها بالضرب داخل الفصل.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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