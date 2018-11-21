المحكمة تواجه بديع بفيديوهات عن "سيناء وعودة مرسى"

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أثبتت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، حضور المتهمين في قضية "اقتحام قسم العرب" ومثولهم في قفص الاتهام، وحضور هيئة دفاعهم.

وعرضت المحكمة السيديهات الخاصة بالقضية، وتضمن "السى دى الأول"، مقطعًا للقيادى الإخوانى محمد البلتاجي، وهو عبارة عن فيديو من قناة "النهار" يظهر فيه البلتاجي وهو يقول: "ما يحدث في سيناء سيتوقف بعد عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم".

كانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت في أغسطس 2015، حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريًا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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