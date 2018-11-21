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التعليم تكشف موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

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"التعليم" تكشف حقيقة تأجيل الدراسة

كشفت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019، من خلال خريطة زمنية نشرتها عبر موقعها الرسمي.

وأشارت إلى أن  موعد  بدء  الامتحانات هو يوم 12 يناير المقبل لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، فيما تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت 26 يناير 2019، وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني في 9 فبراير 2019.

وقالت الوزارة إن لكل مديرية تعليمية تعقد امتحانات النقل وفق ظروفها بعد اعتماد المحافظ لجدول الامتحانات، على أن تلتزم جميع المديريات التعليمية بالانتهاء من الامتحانات في الموعد المحدد قبل بدء إجازة نصف العام.

ووجهت الوزارة المديريات والإدارات التعليمية، بمراعاة عقد الامتحانات الشفوية والعملية، قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، مع حظر عقد أي امتحانات في شهر ديسمبر.

وكلفت الوزارة مستشاري المواد الدراسية بإعداد مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب النقل وإرسالها للمديريات التعليمية، وإرسال تعليمات إلى المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بالمنهج المقرر عند وضع أسئلة الامتحانات، والابتعاد عن المحذوفات من المناهج وأي أسئلة سياسية أو مثيرة للجدل.

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