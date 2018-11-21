مصنع "روسي" بحلوان باستثمارات 210 ملايين يور

21 نوفمبر 2018 - 02:34 م

عقد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، اجتماعًا مع ستيل لوزاتشيكن رئيس مجلس إدارة مجموعة "ميت بروم" الروسية العاملة في مجال الصناعات المعدنية، على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو.

وتناول اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة بالسوق المصرية في مجال الصناعات المعدنية بصفة عامة وتطوير صناعة الحديد والصلب بصفة خاصة.

وقال الوزير إن الشركة أبدت رغبتها في إقامة مشروعين الأول لإنشاء مصنع درفلة لإنتاج حديد التسليح والأسلاك بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف طن سنويا وباستثمارات تقدر بنحو 60 مليون يورو.

أما المشروع الثانى فهو إعادة تحديث مجمع الحديد والصلب بحلوان من خلال 5 مراحل تتضمن إجراء عمليات إحلال وتجديد للمجمع ما سيؤدى إلى زيادة القيمة الإنتاجية للمجمع لتصبح 500 إلف طن من حديد البيليت Billets سنويا، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو.

وأكد حرص الشركة الروسية على العمل فى مصر يعكس ثقة القطاع الخاص الروسى بالسوق المصرى كسوق استثمارى واعد بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وأشار نصار إلى إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في مجال الصناعات المعدنية خاصة في قطاعات الإنشاءات الهندسية وتوريد آلات ومعدات إنتاج الحديد والصلب والإنشاءات وإدارة المشروعات.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة الحديد والصلب باعتبارها إحدى الصناعات الإستراتيجية بالاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن هناك فرصًا واعدة لصناعة الحديد والصلب فى مصر للنفاذ لأسواق قارة إفريقيا الواعدة من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الموقعة مع عدد كبير من دول القارة.

كما أن هناك فرصًا ضخمة للنفاذ لأسواق دول ليبيا وسوريا والعراق للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.

وأوضح نصار أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية تسهم أيضًا فى تعزيز تواجد مشروعات مواد البناء بصفة عامة ومشروعات الحديد والصلب بصفة خاصة للمشاركة في إقامة البنية التحتية لتلك المشروعات.