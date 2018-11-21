مؤسس "فيس بوك" يرفض الاستقالة من منصبه

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مارك مؤسس فيس بوك
مارك مؤسس فيس بوك

وكالات- الدويني فولي

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فيس بوك

استقالة

انتقادات

مؤسس

أكد مؤسس ومدير "فيس بوك" التنفيذي، مارك زوكربيرج، في مقابلة مع محطة "سي إن إن"، أن إدارة الشركة لن تتغير، وأنه لن يتنحى عن إدارة الشركة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي لاحقت الشركة مؤخرًا.

وواجه الملياردير الأمريكي ضغوطًا جديدة، حين طالبه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بالرد على تقارير إخبارية بأن الشركة استخدمت متعاقدين للرد على منتقدي ممارسات الخصوصية لدى فيس بوك، وحول جهود الشركة لإحباط الدعاية الروسية على شبكتها.

وقال زوكربيرج في المقابلة إن مديرة العمليات في الشركة، شيريل ساندبيرج، ستستمر في منصبها، "وأنها جزء مهم من فيس بوك".

وكانت التساؤلات الأكبر تدور حول احتمالية استمرار زوكربيرج بفرض السلطة المطلقة على مجلس إدارة فيسبوك، وهو الأمر الذي أكده زوكربيرج في اللقاء قائلاً إنه سيبقى على رأس إدارة الشركة وأن التنازل أمر غير وارد الآن، بعد أن طالبه بعض حملة الأسهم بالاستقالة.

وقال زوكربيرج: "هذه ليست الخطة (التنازل عن رئاسة فيس بوك)، لا أرى المنطق في ذلك".

وانخفضت أسهم فيس بوك بنسبة 3%، الجمعة، إلى 139.53 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2017.

كما تراجعت ثروة زوكربيرج، التي وصلت الآن إلى 55.3 مليار دولار أكثر من 31 مليار دولار من ذروتها في 25 يوليو الماضي.وأكد الملياردير الأمريكي أن إدارة الشركة لن تتغير، وأنه لن يتنحى عن إدارة الشركة، بالرغم من الانتقادات الكبيرة التي لاحقت الشركة مؤخرًا.

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