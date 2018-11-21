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23 فبراير..طعن 20 متهما على قرار إدراجهم بقائمة الإرهاب

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

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الإرهاب

الكيانات الارهابية

الادراج على قوائم الارهاب

قوائم الارهابين

حددت محكمة النقض، جلسة 23 فبراير كأولي جلسات نظر طعن 20 متهمًا، بينهم 4 سيدات بالإدراج علي قوائم الكيانات الارهابية.

وكانت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قد نشرت قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة شمال، بإدراج 20 متهمًا على قائمة الإرهابيين بينهم 4 سيدات على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.


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