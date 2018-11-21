» حقيقة العثور على قنبلة بميدان الجيزة

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تفكيك قنبلة بدائية بميدان المحطة

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تفكيك قنبلة بدائية بميدان المحطة
تفكيك قنبلة بدائية بميدان المحطة

أحمد الشربيني

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قنبلة

العثور على قنبلة

قنبلة فى ميدان الجيزة

أكد مصدر أمنى عدم صحة المعلومات المتداولة حول العثور على قنبلة بميدان الجيزة.

وذكر المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على حقيبة يد "لاب توب" بجوار إحدى محطات تموين السيارات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سلبية البلاغ وأن الحقيبة تحتوى على بعض الأوراق والفواتير تخص أحد المواطنين "تم تحديده" ويرجح أن يكون قد تركها سهواً بمحل العثور عليها وجارى استدعاءه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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