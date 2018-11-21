» مغربية تقطع جثة صديقها وتقدمه وجبة لبعض العمال

21 نوفمبر 2018 - 03:39 م

ذكرت مواقع إماراتية أن مغربية ذبحت صديقها وطهت جثته وقدمته وجبه إلى عمال باكستانيين على أنها أكلة "المجبوس" بعد أن أخبرها بنيته الزواج من امرأة أخرى من بلدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف هذه الجريمة البشعة، بعد أن تقدم شقيق الضحية ببلاغ للشرطة حول اختفاء أخيه عن الأنظار في ظروف غامضة.

واعترفت المهتمة أثناء تحقيقات النيابة، بذبح الضحية وذلك بغرض الانتقام منه لأنه استغلها ماديا، بعدما كان ينوى الزواج من امرأة أخرى من نفس جنسيته، ما دفعها للتفكير فى الانتقام منه.

وأضافت، خلال التحقيقات، أنها طلبت المساعدة من أحد الأصدقاء للتخلص من أعضاء الضحية بعد تقطيعها، لتقدمها فيما بعد كوجبة "مجبوس" لبعض العمال الذين يقطنون قرب منزلها.