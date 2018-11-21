إيطاليا تعتقل مصريًا بتهمة الانتماء لـ«داعش»

21 نوفمبر 2018 - 04:14 م

اعتقلت قوات الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، مواطنًا مصريًا في مدينة ميلانو شمال البلاد، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وقالت الشرطة في بيان: "جرت في الساعات الأولى من اليوم، عملية دعيت ذئاب الصحراء، بالاستعانة بوحدة العمليات الأمنية المركزية، لتنفيذ أمر احتجاز احترازي صادر عن قاضي محكمة لاكويلا، ضد مواطن مصري (22 عامًا)، للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم (داعش).

وأضافت الشرطة، أن سلطات بلادها وجهت للمواطن المصري تهمة "الارتباط بالتنظيم لأهداف تتعلق بالإرهاب الدولي، والتحريض على الإرهاب والتغني به".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن "التحقيقات المعقدة جدًا، جرت بتنسيق وكيل نيابة لاكويلا بالتعاون مع المديرية الوطنية لمكافحة الإرهاب".

وبينت أن قوات الأمن تجري حاليًا عمليات تفتيش كبيرة في مقاطعات أبروتسو، لومبارديه، إميليا رومانيا، وبييمونتي.

من جهتها، أفادت مصادر قضائية بأن الشاب المعتقل في ميلانو كان "مستعدًا للقتال والعنف"، مشيرة أيضًا إلى أنه تلقى تدريبًا عسكريًا.

وذكرت المصادر ذاتها في بيان، أن مراقبة هاتف المصري وبريده الإلكتروني أتاح استعادة العديد من الملفات الصوتية التي حملها، وأغلبها من تدبير تنظيم "داعش"، وتحتوي على أناشيد جهادية وخطب أئمة متطرفين تُحث على كراهية العالم الغربي.

كما جرى الكشف أيضًا عن وجود مصريين اثنين آخرَين على علاقة بالمتهم.



