حبس مدرس بتهمة التحرش بـ5 تلميذات ابتدائي

21 نوفمبر 2018 - 04:21 م

قررت نيابة قسم دمنهور، برئاسة أمير الوكيل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابات البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس مدرس متهم بالتحرش بـ5 تلميذات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالبحيرة، ألقت القبض على معلم بمدرسة ابتدائية بدمنهور، اليوم، لاتهامه بالتحرش بـ5 تلميذات ولمس أماكن حساسة بجسدهن، وتم إحالته لنيابة قسم دمنهور، للتحقيق معه، برئاسة أمير الوكيل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابات البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي بلاغ من عدد من أولياء الأمور بمدرسة ابتدائية بدمنهور، لتضررهم من "ع.ت.ن" (50 سنة-مدرس رياضيات)، لتحرشه بأطفالهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتبين من أقوال أولياء الأمور أمام العقيد علاء فتح الله، مأمور القسم، والمقدم حسن قاسم، رئيس مباحث القسم، وهم "ص.إ.م" ولي أمر الطفلة "أ"، و"م.م.م.ع" ولي أمر التلميذة "ب"، و"أ.م.ن" ولي أمر التلميذة "ش" و"س.ع.أ.ب" والي أمر التلميذة "ج"، قيام المدرس بلمس أماكن حساسة بجسد أطفالهن وخوفهم من الإفصاح عن الأمر.



