  • الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:31 م
بحث متقدم
أرشيفية

مصر تسترد من سويسرا 26 قطعة أثرية مهرّبة

حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا

الدم الحرام.. علب الليل السرية لـ «أثرياء الدم»

أمطار وشبورة

«الأرصاد»: سقوط أمطار رعدية لمدة يومين

التحرش بطفلة

حبس مدرس بتهمة التحرش بـ5 تلميذات ابتدائي

محمد صلاح

بند غريب يُعرقل انتقال «صلاح» لبرشلونة

الشرطة الايطالية

إيطاليا تعتقل مصريًا بتهمة الانتماء لـ«داعش»

تمثال المطرية

«الآثار» تعلن عن اكتشاف أثري جديد في المطرية

تفكيك قنبلة بدائية بميدان المحطة

حقيقة العثور على قنبلة بميدان الجيزة

مارك مؤسس فيس بوك

مؤسس "فيس بوك" يرفض الاستقالة من منصبه

وزير

مصنع "روسي" بحلوان باستثمارات 210 ملايين يور

حبس مدرس بتهمة التحرش بـ5 تلميذات ابتدائي

قبلي وبحري

التحرش بطفلة
التحرش بطفلة

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الغيطي: "إحنا كده بننشر الرذيلة"

#

مدرس يتحرش بـ5 تلميذات ابتدائي

#

حبس ضابط شرطة بتهمة ضرب زوجته

حبس

التربية والتعليم

التحرش

مدرس

اخبار البحيرة

قررت نيابة قسم دمنهور، برئاسة أمير الوكيل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابات البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس مدرس متهم بالتحرش بـ5 تلميذات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن بالبحيرة، ألقت القبض على معلم بمدرسة ابتدائية بدمنهور، اليوم، لاتهامه بالتحرش بـ5 تلميذات ولمس أماكن حساسة بجسدهن، وتم إحالته لنيابة قسم دمنهور، للتحقيق معه، برئاسة أمير الوكيل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابات البحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي بلاغ من عدد من أولياء الأمور بمدرسة ابتدائية بدمنهور، لتضررهم من "ع.ت.ن" (50 سنة-مدرس رياضيات)، لتحرشه بأطفالهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتبين من أقوال أولياء الأمور أمام العقيد علاء فتح الله، مأمور القسم، والمقدم حسن قاسم، رئيس مباحث القسم، وهم "ص.إ.م" ولي أمر الطفلة "أ"، و"م.م.م.ع" ولي أمر التلميذة "ب"، و"أ.م.ن" ولي أمر التلميذة "ش" و"س.ع.أ.ب" والي أمر التلميذة "ج"، قيام المدرس بلمس أماكن حساسة بجسد أطفالهن وخوفهم من الإفصاح عن الأمر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه
» ترامب يشكر السعودية على خفض أسعار النفط
» «ميدو» يشيد بقرارات الاتحاد الأفريقي
» معدلات متفائلة في حملة فيروس "سي"
» مشرعون أمريكيون يطالبون بـ«عقوبات جدية» ضد السعودية
» «كارتيرون»: «الطموح» سلاح الأهلي لعبور الوصل
» القصة الكاملة لإصابة نتنياهو بطلقة مصرية في الرأس
» مغربية تقطع جثة صديقها وتقدمه وجبة لبعض العمال
» حقيقة العثور على قنبلة بميدان الجيزة
» تعرف على أهم الأغذية المفيدة لصحة شعرك
» رجل يحرق نفسه أمام السفارة الروسية

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»