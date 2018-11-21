بند غريب يُعرقل انتقال «صلاح» لبرشلونة

21 نوفمبر 2018 - 04:25 م

ذكرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، عن وضع بند غريب فى عقد فيليب كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي، عند انتقاله للفريق الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية، أنه لا يمكن للفريق الكتالونى التعاقد مع أى لاعب من صفوف الريدز خلال 3 سنوات قادمة، بحسب البند الذى تم وضعه فى عقد كوتينيو.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو قادما من الريدز، فى مطلع العام الجارى لمدة 5 مواسم ونصف مع وجود شرط جزائى يبلغ 400 مليون يورو، فى صفقة تصل قيمتها إلى 160 مليون يورو.

ويتبقى عامين على انتهاء هذا البند فى العقد حال صحته، وهو ما يصعب من إمكانية انتقال النجم المصرى محمد صلاح لصفوف الفريق الكتالونى قبل هذه الفترة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية ذكرت، فى وقت سابق، أن محمد صلاح دخل دائرة اهتمامات نادى برشلونة لسببين، الأول هو تدعيم هجوم الفريق الكتالونى، والثانى أن الإدارة ترى أن محمد صلاح سيكون خليفة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى المستقبل، لاسيما أن البرغوث الأرجنتينى يبلغ من العمر حالياً 31 عامًا.