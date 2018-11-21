«الأرصاد»: سقوط أمطار رعدية لمدة يومين

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توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ غدًا، الخميس.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة، على شمال البلاد وشمال سيناء قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وقال "عبدالعال"، في بيان له، إنه من المتوقع أن تبلغ الحالة ذروتها يومي الجمعة والسبت، حيث تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق سيناء، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا.

وتابع البيان كما ستنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر خلال تلك الفترة، ومن المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد القادم.



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