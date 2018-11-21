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«كارتيرون»: «الطموح» سلاح الأهلي لعبور الوصل

الرياضة

كارتيرون
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الوصل

المصريون

الاهلى

كارتيرون

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على احترامه الكبير للوصل الإماراتي، قبل المباراة المرتقبة معه غدًا الخميس، في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف «كارتيرون»، خلال المؤتمر الصحفي، أن نتيجة التعادل في لقاء الذهاب والتي أقيمت في برج العرب بالإسكندرية غير مرضية للأهلي لأن التعادل بهدفين لكل فريق يصب في مصلحة الوصل.

وأوضح، أن الأهلي يمتلك الطموح والرغبة القوية في تحقيق الفوز في مباراة الغد خاصة أن الفريق قدم مستوى جيدا في لقاء الذهاب وسيطر على المباراة لمدة 80 دقيقة لكن المباراة انتهت في النهاية بالتعادل.

واختتم المدير الفني للأهلي، رغم سيطرة الفريق الأحمر على هذا الوقت الكبير من المباراة لم يتمكن من قتل اللقاء بهدف ثاني وفي آخر 10 دقائق سكنت شباك فريقه هدفين فسعى للتعادل وهو ما جعل البعض يظن أننا لم تخض المباراة بكل قوة وهذا غير حقيقي.


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