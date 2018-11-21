حسام عاشور: لا بديل أمام الأهلي سوى التأهل

21 نوفمبر 2018 - 05:01 م

أكد حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة الوصل الإماراتي، المقرر إقامتها غدًا الخميس، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأشار «عاشور» خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الجميع جاهز لتلك المباراة ولا بديل على الفوز خصوصا وأن الأهلي يطمح في التأهل للدور التالي للبطولة.

وأضاف، أن الفريق شاهد تسجيلا لمباريات الفريق الإماراتي وتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه وهناك محاضرة فنية مساء اليوم سيتم خلالها تحديد المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأوضح عاشور، أن اللاعبين الكبار عقدوا أكثر من جلسة مع اللاعبين الشباب والجميع اتفق على ضرورة بذل أقصى الجهد وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير والتأهل للدور التالي في البطولة.

وأكد قائد الأهلي، أن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود.