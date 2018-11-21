» السجن 7 سنوات لضابط بتهمة حيازة مخدرات

21 نوفمبر 2018 - 06:25 م

قضت محكمة جنايات السويس بالسجن المشدد 7 سنوات على ضابط شرطة سابق برتبة نقيب منها 6 سنوات بتهمة حيازة هيروين وحشيش، وسنة بتهمة تعاطي وحيازة ذخيرة.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على المتهمة الثانية صديقة الضابط بتهمة حيازة جوهر حشيش بقصد التعاطي.



صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عصام الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم عبدالمنعم دسوقي وأحمد طلعت، وأمانة سر مصطفى عبدالسلام سكرتير المحكمة، وعمر إبراهيم ممثل النيابة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى العام الماضي عندما ألقت قوات تأمين النفق الشهيد أحمد حمدي القبض على «كريم.م ا»، 27 سنة، ضابط شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء وبحيازته 44 تذكرة هيروين وأقراص ترامادول و7 طلقات لأسلحة نارية مششخنة، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.



كما ألقت القبض على صديقته «هبة .م»، وبحوزتها جوهر حشيش بغير قصد الاتجار أثناء عودتهما من شرم الشيخ.

وبإحالتهما إلى نيابة فيصل برئاسة أيمن قطب رئيس النيابة الجزئية، أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وجددت له الحبس 15 يوما وتداولت القضية بالمحكمة عدة جلسات حتى قضت بحكمه السالف.



