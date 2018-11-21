» بالفيديو.. اكتشاف أثري فريد في" مدينة الخطايا"

21 نوفمبر 2018 - 06:31 م

عثر علماء الآثار على لوحة فسيفساء مائية جدارية فريدة على أحد الجدران في أنقاض مدينة بومبي الإيطالية.

وذكرت صحيفة "ذي جارديان" أن الفسيفساء الأثرية تصور الأميرة اليونانية ليدوس وهي تعانق بإحساس بجعة بيضاء.

وتمثل البجعة في هذه التحفة الفسيفسائية القديمة، ليدوس والبجعة، تجسيدًا لما يسمى بالإله اليوناني زيوس.

واحتفظت الفسيفساء بألوانها المائية وتفاصيلها رغم اندثارها تحت طبقة من الرماد لمدة قاربت الـ 2000 عام.

يذكر أن مدينة بومبي قد تعرضت لكارثة كبيرة أدت إلى دمارها عام 79 قبل الميلاد بعد ثوران بركان جبل فيزوف، بسبب "الخطايا" التي كانت منتشرة في المدينة، بحسب بعض المؤرخين.

#Pompei, gli scavi nel Parco Archeologico continuano a stupire. Rinvenuto questa volta un affresco che rappresenta il mito di Leda in una scena erotica con #Giove. L'incredibile ritrovamento durante i lavori di stabilizzazione dei fronti di scavo pic.twitter.com/rQY1FTzbkj — Tg2 (@tg2rai) 19 نوفمبر 2018





