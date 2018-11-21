» الجبير: لا نية للإطاحة بـ«بن سلمان» بسبب مقتل خاشقجي

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وكالات - خالد الشرقاوي

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السعودية

الجبير

بن سلمان

خاشقجي

نفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحضير قيادة المملكة لإجراء تغيير في ولاية العهد على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال "الجبير"، خلال مقابلة مع قناة "CNBC" الأمريكية نشرت اليوم، الأربعاء، في أول تعليق رسمي من السعودية على الأنباء عن قيام بعض أعضاء العائلة الحاكمة في المملكة بالاستعداد لمنع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من تسلم العرش: "أؤكد أن هذا الأمر مضحك ويخرج عن كل الحدود التي تطاق".

وتابع: "إن قيادة المملكة العربية السعودية المتمثلة بالملك وولي العهد تمثل الخط الأحمر بالنسبة لكل سعودي إن كان رجلا أو امرأة". 

والأسبوع الماضي ذكرت مصادر عدة لوسائل إعلام غربية، على رأسها "واشنطن بوست" و"رويترز"، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، لكن سلطات المملكة تنفي هذا الأمر.



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