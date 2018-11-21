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"نتنياهو" يحذر وزراءه: التزموا الصمت

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وكالات

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غزة

حرب

نتنياهو

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزراء حكومته، بالتزام الصمت إزاء الوضع الأمني مع غزة.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أنّ نتنياهو، طلب من الوزراء احترام قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، بوقف إطلاق النار.

وجاءت أوامر نتنياهو، الذي يتولى حاليًا حقيبة الدفاع، في أعقاب سلسلة تصريحات أطلقها، الأربعاء، وزراء في حكومته بشأن غزة، خلال مؤتمر للدبلوماسيين في القدس، أقامته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، إن دخول إسرائيل القطاع للسيطرة على أجزاء منه أو كله "أصبح أقرب من الماضي".

وأضاف أردان، أن إسرائيل إذا قررت الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضد حماس، فالتطبيق سيكون "اغتيال قادة حماس".

من جانبها، قالت وزيرة العدل إياليت شاكيد، إن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة "لن يدوم لأكثر من عدة أشهر".

أما وزير البناء والاسكان الاسرائيلي، يؤاف غالانت، فقالت إن حياة يحيى السنوار، زعيم حركة "حماس" في غزة، "محدودة"، في أبرز تهديد باغتياله يصدر عن مسؤول إسرائيلي.

كما هدد غالانت، بشن حرب جديدة على قطاع غزة، من دون أن يقدم توضيحات حول موعدها.

وشن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، في 12 نوفمبر الجاري، هجمات على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين، وردت فصائل فلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ.

وتوقف القتال في اليوم التالي، بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة مصرية ودولية.

وأثارت نتائج جولة القتال القصيرة، سخط فئات عديدة في إسرائيل، حيث اعتبرتها "انتصارًا" لحماس، وقدم أفيغدور ليبرمان، استقالته من منصب وزير الدفاع، احتجاجًا على وقف إطلاق النار، متهما الحكومة بالخضوع لحماس.



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