» «التعليم» تعلن موعد امتحانات الترم الأول

21 نوفمبر 2018 - 07:26 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 12 يناير المقبل، كما أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسى الجارى وفقًا للخريطة الزمنية في المدارس جميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم السبت الموافق 26 من يناير 2019 على أن تنتهى في المدارس جميع المراحل التعليمية يوم الخميس 7 فبراير 2019، مضيفة أن العودة للمدارس ستكون بداية من يوم السبت 9 فبراير 2019.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن هناك تعليمات بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية قبل بدء الامتحانات على أن يتم تخصيص أسبوع قبل الامتحانات للمراجعة والتأكد من أن جميع الأجزاء المخصصة للفصل الدراسى الأول تم شرحها للطلاب على أن يلتزم واضع الامتحان بالأجزاء المخصصة فقط وما تم شرحه فعليا للطلاب، والابتعاد عن الأسئلة السياسية أو التي تثير جدلا.



