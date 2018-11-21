  • الأربعاء 21 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:44 م
بحث متقدم
جثة شاب

مفاجأة صادمة بعد الكشف عن هوية جثتي فتاتي العبور

الطيب

حركة سلفية تنتصر لشيخ الأزهر

البرلمان

إدراج الحرب على الإرهاب في المناهج التعليمية

الكلاب والقطط

«الزراعة»: تصدير 4100 «كلب وقطة» إلى الخارج

مخدرات

فصل الطالب متعاطي المخدرات

كاف

«كاف» يحسم الجدل حول إعادة نهائي أفريقيا

محمد رمضان

حكم قضائي بحبس محمد رمضان 6 أشهر

ترامب وبن سلمان

الكونجرس يمهل «بن سلمان» 120 يومًا

جانب من الأمطار في التجمع الخامس

القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الأمطار

الكنيسة الأرثوذكسية

الكنيسة المصرية لنظيرتها الإثيوبية: ننأى بالرد عليكم

«التعليم» تعلن موعد امتحانات الترم الأول

آخر الأخبار

التعليم
التعليم

متابعات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

التعليم تكشف موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

#

شوقى: "لم نرخص للكتب الخارجية فى التعليم الجديد"

#

فتح باب التنسيق للدبلومات الفنية الاثنين القادم

#

بالأسماء.. تعرف على أوائل الثانوية العامة

امتحانات

التعليم

التيرم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ 12 يناير المقبل، كما أن موعد إجازة نصف العام للعام الدراسى الجارى وفقًا للخريطة الزمنية في المدارس جميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم السبت الموافق 26 من يناير 2019 على أن تنتهى في المدارس جميع المراحل التعليمية يوم الخميس 7 فبراير 2019، مضيفة أن العودة للمدارس ستكون بداية من يوم السبت 9 فبراير 2019.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن هناك تعليمات بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية وفقًا للخريطة الزمنية قبل بدء الامتحانات على أن يتم تخصيص أسبوع قبل الامتحانات للمراجعة والتأكد من أن جميع الأجزاء المخصصة للفصل الدراسى الأول تم شرحها للطلاب على أن يلتزم واضع الامتحان بالأجزاء المخصصة فقط وما تم شرحه فعليا للطلاب، والابتعاد عن الأسئلة السياسية أو التي تثير جدلا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر تطورات الحالة الصحية لـ«الخطيب»
» «الديهي»: «الصحة» تقوم بعمل جبار للقضاء على فيروس "سي"
» موعد مباراة الأهلي والوصل والقناة الناقلة
» وزير بريطاني: الأزهر منبع المعرفة ونشر جوهر الإسلام
» «التعليم» تعلن موعد امتحانات الترم الأول
» الجبير: لا نية للإطاحة بـ«بن سلمان» بسبب مقتل خاشقجي
» "نتنياهو" يحذر وزراءه: التزموا الصمت
» بالفيديو.. اكتشاف أثري فريد في" مدينة الخطايا"
» السجن 7 سنوات لضابط بتهمة حيازة مخدرات
» بريطانيا: لهذا السبب صفقات السلاح مع السعودية مستمرة
» دعوى قضائية تلاحق "بن زايد" في زيارته لفرنسا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:06 ص

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»