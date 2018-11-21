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«الزراعة»: تصدير 4100 «كلب وقطة» إلى الخارج

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متابعات - خالد الشرقاوي

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الزراعة

تصدير الكلاب

وافقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة على تصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم، ويجري حاليًا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيدًا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، عن أن الشحنة تشمل 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الاشتراطات الدولية المعنية بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، والتأكد من إجراءات التحصين ضد الأمراض المشتركة وخاصة مرض السعار، وفقًا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص، وفقًا لـ«المصري اليوم».

وأضافت المصادر أنه لا توجد أي موانع قانونية أو دولية تحظر تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، وأنه بموجب الاتفافيات الدولية لا يوجد بند يمنع من التصدير، كما أنه لا توجد موانع شرعية من التصدير صادرة عن إدارة الفتوى بالأزهر الشريف، وفق المصدر ذاته.



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