حرس الحدود يكتسح المصري بثلاثية

21 نوفمبر 2018 - 07:44 م

حقق فريق حرس الحدود فوزًا كبيرًا على المصري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري العام.

تقدم إبراهيم عبد الخالق بهدف لحرس الحدود فى الدقيقة 37 من الشوط الأول بمرمى المصري، وبعدها بأقل من 3 دقائق وتحديدًا الدقيقة 40 يحرز وليد عطية الهدف الثانى للحدود، قبل أن يحرز عبد الخالق الهدف الثالث لفريقه والثانى له فى الدقيقة 78.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الحدود إلى 15 نقطة فى المركز الـ13، بينما تجمد رصيد المصري عند 12 نقطة فى المركز الـ17.