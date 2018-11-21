حركة سلفية تنتصر لشيخ الأزهر

21 نوفمبر 2018 - 07:45 م

شنت حركة "دافع" السلفية، هجومًا حادًا على منتقدي شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بعد كلمته، أول أمس الإثنين، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.

وقالت الحركة، في منشور لها على موقع "فيس بوك"، إن شيخ الأزهر ألقى كلمة عظيمة عن حجيّة السنة النبوية ومكانتها في الإسلام، اهتزت لها الدنيا، ونشبت لأجلها حربًا ضروسًا من أذناب العلمانية المتطرفة على الأزهر وشيخه.

وأشارت إلى زيارة "الطيب" إلى الإمارات بعدها مباشرة؛ ليلقي كلمة أمام مؤتمر "ملتقى تحالف الأديان لأمن كرامة الطفل" بأبوظبي، أمام عدد من القساوسة والرهبان، يؤكد فيها أن الإسلام له السبق في سن تشريعات هي الأشمل والأوفى بمصلحة الطّفل وحقوقه ولا يوجد نظير لها في أي نظام آخر، كذلك اهتمامه بالأطفال من قبل أن يكونوا أجنّة في بطون أمهاتهم وحتى بلوغهم مبلغ الرّجال والنّساء، كما أن شريعة الإسلام تقضي للأمّ المسيحية أو اليهودية بحضانة الطفل المسلم ولا تقضي لأبيه وأسرته المسلمة بحضانته.

وأكدت الحركة أن الدكتور أحمد الطيب، يسطر للأزهر عودة ريادته للأمة من جديد، مناشدة الأمة الإسلامية بالحفاظ على تلك المؤسسة العريقة.



