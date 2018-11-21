إدراج الحرب على الإرهاب في المناهج التعليمية

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مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لحادث مسجد الروضة بشمال سيناء، الذي راح ضحيته 305 شهداء و128 مصابًا أثناء تأديتهم صلاة الجمعة داخل المسجد في 24 نوفمبر 2017، والذي يوصف بأنه أكثر الحوادث الإرهابية دموية في تاريخ مصر، أعلن النائب عمرو غلاب عضو مجلس النواب انه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بإدراج فصل عن مكافحة الإرهاب ضمن مناهج التربية الوطنية المقررة على طلاب المرحلة الثانوية.
وأضاف غلاب لـ "المصريون"، أنه طالب بالاستعانة بالمواثيق الدولية والمفاهيم التي استقرت عليها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، مطالبًا بتضمين المقررات التعليمية تفاصيل العمليات الإرهابية التى تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى جانب من تاريخ الجماعات التى أدرجتها الدولة المصرية على قائمة الإرهاب وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين".
وأيد اللواء حمدي بخيت عضو مجلس النواب، المقترح قائلاً: "يجب توثيق دور مصر في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة في مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة وفي مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية".
وأضاف بخيت لـ "المصريون"، أنه يؤيد مقترح النائب عمرو غلاب في ضرورة بالاستعانة بالمواثيق الدولية والمفاهيم التي استقرت عليها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب لتعريف الطلاب بحقيقة القوى التي تمارس الإرهاب في مصر.
وشدد بخيت على أن "الدولة وقيادتها السياسية قامت بمجهود كبير في دحر الإرهاب في جميع أنحاء مصر، خاصة في سيناء، ويجب أن يوثق دور أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة في المناهج التعليمية، لأن تضحيات هؤلاء الأبطال في مكافحة الإرهاب الذي تعرضت له مصر خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، يجب أن يتم ذكرها بالتفصيل في ذاكرة التاريخ المصري".
وأكد بخيت أنه "يجب تأهيل الطلاب في مصر فكريًا أولاً، بعدم الانسياق وراء الحركات والتيارات التكفيرية وعدم اعتناق الأفكار التكفيرية، والتوعية بخطورة الجماعات الإرهابية في مصر، حتى يخرج جيل جديد يعي جيدًا خطورة الإرهاب وأهمية دوره في الحافظ على وطنه".


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