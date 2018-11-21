«ريمونتادا» قاتلة لطلائع الجيش أمام بتروجت

21 نوفمبر 2018 - 07:52 م

تعادل طلائع الجيش مع نظيره بتروجت، بثلاثة أهداف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يشهد خطورة حقيقية.

وفي الشوط الثاني نجح محمد فييرا في إحراز الهدف الأول لبتروجت في الدقيقة 50، ليتعادل تالا نداي سريعا للطلائع في الدقيقة 52، لكن محمود صلاح عبد الناصر رد هو الأخر بالهدف الثاني أبناء مؤمن سليمان في الدقيقة 54، ليضيف محمد سالم الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 90، لكن الوقت المحتسب بدل الضائع يشهد انتفاضة الطلائع وينجح في إضافة الهدف الثاني عبر أحمد جعفر في الدقيقة 91، ثم تعادل مصطفى محمد في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 3-3.

وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى 17 نقطة احتل بهم المركز السابع، كما رفع بتروجت رصيده إلى 12 نقطة في ارتقى بهم للمركز السادس عشر.